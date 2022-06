CINFÃES: Noite de fado no sábado

No sábado, a partir das 21:30, o Auditório Municipal de Cinfães recebe o fadista Francisco Moreira.

De acordo com a Câmara de Cinfães, no distrito de Viseu, “o fadista, natural de Vila de Conde, é jovem, mas com uma carreira sólida construída desde a sua infância”.

“Fadista desde sempre, cresceu de mãos dadas com o fado. O seu reportório reflete as suas vivências e emoções, assim como a ligação às suas origens. É um fadista clássico e tradicional, dono de uma voz transparente e que transpira juventude”, disse a Câmara.

A entrada é gratuita, mas sujeita a apresentação de bilhete, que pode ser levantado no no Auditório Municipal, na sexta-feira, entre as 14:00 e as 17:00, ou uma hora antes do espetáculo.