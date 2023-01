Cinco detidos por caça em área de proteção em Carregal do Sal

O Comando Territorial de Viseu da GNR que deteve na quinta-feira “cinco homens com idades compreendidas entre os 34 e os 66 anos, por caça em área de proteção”, divulgou aquela força.

Segundo um comunicado de imprensa, a detenção, feita através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Santa Comba Dão, ocorreu no concelho de Carregal do Sal, distrito de Viseu, no decorrer de uma ação de prevenção e fiscalização ao exercício do ato venatório.

Nesse sentido, os militares “detiveram os suspeitos que se encontravam a praticar o ato venatório a menos de 500 metros de uma instalação industrial”.

“No decorrer da ação policial foram apreendidas cinco caçadeiras e 85 cartuchos”, esclarece o documento, indicando que os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santa Comba Dão.