CIM Viseu Dão Lafões realiza ações de fogo controlado em Castro Daire e Vouzela

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões anunciou, através de comunicado, que, no âmbito da prevenção aos incêndios rurais na região, realizou uma ação formativa de fogo controlado nos concelhos de Castro Daire e Vouzela, distrito de Viseu.

A ação inserida no projeto LIFE Landscape Fire, refere o documento, decorreu durante três dias e “visou o intercâmbio na divulgação e experimentação de conhecimentos e práticas de uso do fogo controlado e impacto dos incêndios”, assim como “analisar os seus métodos e resultados”.

Uma iniciativa que, no entender do presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Fernando Ruas, tem “dado um contributo, cada vez maior, para o reforço da capacidade do território em prevenir e combater incêndios rurais”.

“Neste domínio, todo o trabalho que temos promovido, numa escala intermunicipal, tem sido possível por via de uma estreita colaboração entre a CIM e diversas entidades envolvidas”, afirma o secretário executivo, Nuno Martinho.

Além dos 14 municípios associados da CIM, fazem parte do projeto o Comando Territorial de Viseu da GNR, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, através do comando sub-regional de Viseu Dão Lafões e com as corporações de bombeiros do território.