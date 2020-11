CIM Viseu Dão Lafões Lança Site de Promoção Turística

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, dando continuidade à estratégia de consolidação do território enquanto destino turístico de natureza, lançou o site exploraviseudaolafoes.pt

Online desde dia 28 de outubro, esta nova plataforma digital visa dar a conhecer, de uma forma dinâmica e intuitiva, a região Viseu Dão Lafões, na vertente de Walking & Cycling, podendo inclusive descarregar informação para suportes digitais moveis.



Organizado de modo a facilitar o planeamento de atividades, o utilizador pode aceder a informação pormenorizada sobre a oferta regional no âmbito do turismo natureza.

Esta plataforma disponibiliza, ainda, informação útil relativa à oferta cultural, gastronómica e hoteleira do território, havendo um espaço dedicado à divulgação de propostas no campo da saúde e bem-estar, facilitando a procura do produto turístico adequado a cada visitante.