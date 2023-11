CIM Viseu Dão Lafões apresenta em Barcelona plataforma de mobilidade inteligente

O secretário executivo da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões disse hoje à agência Lusa que vai apresentar a plataforma de mobilidade inteligente da região na Smart City Expo World Congress (SCEWC), em Barcelona, Espanha.

“O que vamos apresentar é uma plataforma analítica e vasta ligada à inteligência territorial, onde junta várias fontes de dados e também tecnologia. A plataforma trabalha 13 verticais de informação”, adiantou Nuno Martinho.

Entre estas 13 fontes de informação estão dados relativos ao ambiente, proteção civil turismo, demografia, exemplificou Nuno Martinho, assim como mobilidade e transporte que é o foco da apresentação em Barcelona, entre 07 e 09 de novembro.

“No ‘smart mobility’ vamos ter uma plataforma analítica com um conjunto de informação ligado ao nosso serviço público de transporte público de passageiros e o transporte flexível “ir e vir” disponível na região”, acrescentou.

A plataforma, continuou, contempla ainda “a mobilidade suave que diz respeito ao conjunto de bicicletas que, a partir do final deste ano, estará disponível nos 14 municípios” que compõem a CIM Viseu Dão Lafões.

“Esta plataforma, com estes três braços, vai dar-nos um conjunto de informação em tempo real trânsito, condicionamentos, locais de afluência, número de transportes usados, com origem e destino, e ainda a bilhética integrada”, exemplificou.

Com isto, defendeu Nuno Martinho, os municípios e instituições “podem tomar decisões mais atempadamente e ajustar às reais necessidades”.

Além disso, “e mais importante ainda, é uma plataforma que vai facilitar muito a vida das pessoas” na região.

Nuno Martinho lembrou que decorre um concurso para um operador único de transportes públicos para a região Viseu Dão Lafões, cujos autocarros terão GPS ligados à plataforma “porque o objetivo também passa por estimular o uso do transporte público”.

“A partir do primeiro trimestre de 2024, também será possível ter uma aplicação no telemóvel para que as pessoas possam saber quantos minutos faltam para chegar o transporte, para comprar bilhetes ou o passe”, adiantou.

A plataforma distingue os transportes da região geridos pela CIM e os transportes urbanos do concelho de Viseu que são da responsabilidade da Câmara Municipal, referiu, “mas apesar disso, os dados estarão acessíveis na plataforma e na aplicação”.

A SCEWC, em Barcelona, é um evento internacional sobre Cidades e Regiões Inteligentes e a edição deste ano tem como tema “Bem-vindo à Nova Era Urbana” e junta “os maiores líderes das empresas mais inovadoras, governos e organizações”.

“Para nós, que estaremos no pavilhão de Portugal, será muito importante partilhar com as empresas e os nossos parceiros, perante especialistas de todo o mundo, o nosso trabalho e as nossas boas práticas e dar notoriedade ao que fazemos”, sustentou.

Nuno Martinho destacou também que “é uma oportunidade para aprender muito e conhecer o que está a ser feito noutras regiões e noutros países e que, eventualmente, poderá ser aplicado no território” da CIM Viseu Dão Lafões.

Segundo a organização, a SCEWC “será a maior até à data, com mais de 1.000 expositores, 25.000 participantes profissionais e representantes de mais de 800 cidades e 140 países”.