CHTV – Novas regras de acesso à Consulta Externa

Verificada a melhoria da situação epidemiológica, o Plano de Retoma do CHTV vai reajustar as

atividades assistenciais que tinham sido suspensas no âmbito do Estado de Emergência,

contudo continuam a ser necessárias medidas de contenção da transmissão do vírus e de

reorganização dos cuidados de Saúde a esta nova realidade.

Esta retoma da atividade mantém a salvaguarda e o cumprimento escrupuloso de regras de

saúde pública tendo em vista o controlo da Pandemia COVID-19. Neste sentido devem ser

tidas em conta as melhores práticas de saúde pública, tais como:

1- Colocação de tenda para acolhimento e proteção dos utentes às condições climatéricas;

2- Implementação de filas específicas a partir do local (Análises, Consulta/Exames e Prioritária);

3- À entrada do edifício, fila de acesso, os utentes devem arrumar os seus pertences, mantendo

as mãos livres para a necessária higienização das mesmas, colocação de máscara e avaliação

de temperatura corporal;

4- Acompanhamento constante neste processo de encaminhamento por profissionais do CHTV,

com o apoio da Associação de Voluntários do Hospital de São Teotónio de Viseu e da Liga de

Amigos e Voluntariado do CHTV;

5- Devem aceder à área da Consulta Externa apenas quinze (15) minutos antes da hora marcada,

a fim de evitar aglomerados e eventual desrespeito pelo distanciamento, recomendado pela

DGS;

Agradece-se toda a compreensão e colaboração por parte da população e utentes

CHTV