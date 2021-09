Chocalhos – Festival dos Caminhos da Transumância em Alpedrinha

No terceiro fim-de-semana do mês de setembro, Alpedrinha recebe, todos os anos, o Chocalhos – Festival dos Caminhos da Transumância. Em 2021, o Chocalhos decorre dias 18 e 19 de setembro e terá um formato diferente, mas que irá servir para assinalar este evento.

A transumância, tema que ilustra o Chocalhos, assenta fundamentalmente nos caminhos que os rebanhos percorriam durante os meses do ano entre o verão na serra da Estrela e o percurso até aos campos de Idanha-a-Nova no início de cada Outono, para regressarem depois à Estrela quando a primavera se anunciasse.

Na programação deste festival podem-se encontrar atividades que divulgam o património pastoril e a música popular e tradicional, que dão a conhecer as raças de gado autóctone e os cães pastores, que propiciam o prazer de degustar produtos gastronómicos do Concelho, com o objetivo de manter vivo o imaginário da cultura pastoril e transmitir não só a história, como também as tradições desta atividade ancestral.

O Chocalhos – Festival dos Caminhos da Transumância, irá decorrer de acordo com o seguinte programa:

Dia 18, sábado

Das 10h00 às 17h00 I Circuito Turístico – Rota dos Queijos | Posto de Turismo de Alpedrinha I Visita em autonomia às queijarias, com degustação incluída, e com partida do Posto de Turismo de Alpedrinha. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e deverá ser feita no Posto de Turismo do Fundão, através do 275 779 040 ou do e-mail fundao@fundaoturismo.pt.

Das 10h00 às 20h00 I Mostra de Museus da Pastorícia | Palácio do Picadeiro, em Alpedrinha | Participação do Museu da Tecelagem dos Meios, na Guarda; Museu do Chocalho, em Viana do Alentejo; Mutex – Museu dos Têxteis, em Castelo Branco; Associação “O Genuíno Cobertor de Papa”, em Maçainhas de Baixo.

10h00 I 6ª Exposição Canina Especializada de Cães de Condução I Terreiro de Santo António, em Alpedrinha.

Das 10h00 às 22h00 I Exposição de Raças Autóctones Ovinos Caprinos I Terreiro de Santo António, em Alpedrinha.

Das 12h00 às 20h00 I FOODLAB Pastoril e Feira Rota Europeia do Queijo (Espaço gastronómico de degustação de produtos da pastorícia) I Largo da Capela do Espírito Santo, em Alpedrinha.

No FOODLAB Pastoril poderá visitar o Espaço ASSOCIAÇÃO ROTA EUROPEIA DO QUEIJO – Divulgação da Rota Europeia do Queijo, com Prova Gratuita de Queijos da Rota Europeia do Queijo, que decorrerá às 12h00, 14h00 e 16h00, não sendo necessária inscrição prévia; e o Espaço GASTRONOMIA PASTORIL – Degustação de CARNES BIOLOGICAS – BORREGO E VACA, Carne Biológica e GeoProdutos | Nature Fields, que decorrerá às 18h00, sendo necessária inscrição obrigatória no Posto de Turismo de Alpedrinha, com o custo de 3€, e o limite de 40 participantes.

14h00 I Conversa Aberta sobre “Cães de Rebanho, sua função” | Terreiro de Santo António, em Alpedrinha I Inscrição gratuita, mas obrigatória, através do e-mail expcanfundao@gmail.com.

16h00 I 6º ENCONTRO DE TRICOT ” Os Chocalhos” | Jardim junto ao Terreiro de Santo António, em Alpedrinha.

16h00 I Atelier “Chocalhinhos e Novelinhos”, com Mabília Diamantino, Gloca Correia e Silvia Gaspar I Jardim junto ao Terreiro de Santo António, em Alpedrinha. O atelier pretende falar da paixão pela lã, pela temática do festival e fazer novelinhos repletos de histórias e outras traquinices com os mais pequenos. Inscrição gratuita, mas obrigatória, através do e-mail glocacorreia.alpetratinia@gmail.com, com uma limitação de 10 participantes.

17h00 I 10ª Exposição Canina Especializada de Cães de Proteção de Rebanhos I Terreiro de Santo António, em Alpedrinha.

22h00 I Concerto “Sopa de Pedra” I Recinto exterior do Palácio do Picadeiro, em Alpedrinha I O concerto tem entrada gratuita, mas sujeito a reserva, através do e-mail bilheteira.cultura.cmfundao@gmail.com ou do contato telefónico 275 773 032. I Sopa de Pedra é um grupo de investigação musical composto por 10 mulheres, que criam e interpretam, “à capella”, arranjos originais da música popular portuguesa.

Dia 19, domingo

8h00 I Travessia Pedestre da Gardunha com rebanho Serrano e Grupo de Chocalheiros de Vila Verde de Ficalho I Fundão (Praça do Município) – Alpedrinha. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e pode ser feita no Posto de Turismo do Fundão, através do 275 779 040 ou através do e-mail fundao@fundaoturismo.pt. O passeio é limitado a 300 pessoas.

10h00 I Mercado ECO I Posto de Turismo de Alpedrinha

10h00 I Atelier “Marcador de Lã”, com Orlanda Silva (Integrado 6º ENCONTRO DE TRICOT ” Os Chocalhos”) I Jardim junto ao Terreiro de Santo António, em Alpedrinha. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e deverá ser feita através do e-mail glocacorreia.alpetratinia@gmail.com, com um limite de 10 participantes.

Das 10h00 às 13h00 I Circuito Turístico – Rota dos Queijos I Posto de Turismo de Alpedrinha I Visita em autonomia às queijarias, com degustação incluída, e com partida do Posto de Turismo de Alpedrinha. A inscrição é gratuita, mas obrigatória, e deverá ser feita no Posto de Turismo do Fundão, através do 275 779 040 ou do e-mail fundao@fundaoturismo.pt.

Das 10h00 às 13h00 I FOODLAB Pastoril e Feira Rota Europeia do Queijo (Espaço gastronómico de degustação de produtos da pastorícia) I Largo da Capela do Espírito Santo, em Alpedrinha.

No FOODLAB Pastoril poderá visitar o Espaço ASSOCIAÇÃO ROTA EUROPEIA DO QUEIJO – Divulgação da Rota Europeia do Queijo, com Prova Gratuita de Queijos da Rota Europeia do Queijo, que decorrerá às 11h00, não sendo necessária inscrição prévia; e o Espaço GASTRONOMIA PASTORIL – Degustação de CARNES BIOLOGICAS – BORREGO E VACA, Carne Biológica e GeoProdutos | Nature Fields, que decorrerá às 13h00, sendo necessária inscrição obrigatória no Posto de Turismo de Alpedrinha, com o custo de 3€, e o limite de 40 participantes.

Esta iniciativa irá decorrer de acordo com todas as indicações da Direção-Geral de Saúde.