Cavalhadas de Vildemoinhos 2021 – 369ª edição

As Cavalhadas de Vildemoinhos em 2021, na sua 369ª, apresentam o Cumprimento da Promessa integrando uma Homenagem ao Dr. Almeida Henriques, Semana do São João e projeto “Vildemoinhos, aldeia jardim”.

Não estando ainda reunidas as condições sanitárias devido à pandemia Covid19 para aglomeração de multidões habitualmente presentes nos cortejos das Cavalhadas de Vildemoinhos, a direção decidiu em 2021 apostar na realização do Cumprimento da Promessa das Cavalhadas de Vildemoinhos, que é a base dos festejos, onde os Mordomos e Cavaleiros vão à capela de São João da Carreira cumprir as 3 voltas à Capela, agradecendo a São João a vitória da disputa das águas do Pavia em 1653. Este evento será transmitido em direto nas redes sociais durante toda a manhã de 24 de junho, tendo início por volta das 9h.

Integrado no Cumprimento da Promessa, no regresso do Cumprimento da Promessa estará prevista uma Homenagem ao Dr. Almeida Henriques no Rossio, com a Decoração do Rossio com uma peça artística criada para a homenagem e um momento musical.

No regresso a Vildemoinhos, os cavaleiros serão recebidos com “Vildemoinhos, aldeia Jardim”, estando a aldeia decorada desde a Rotunda Carlos Lopes até Vildemoinhos, com rendas, croché, flores papel, flores naturais, colchas e uma passadeira de flores, em todo o trajeto nas árvores, varandas e janelas e ruas de Vildemoinhos.

De forma a evitar as aglomerações de pessoas na noite de São João, a direção irá realizar a “Semana do São João” de 21 a 27 de junho, com barraquinhas de febras e sardinha a pingar no pão, proporcionando a quem nos visita que possam provar a sardinha ao longo da semana, com todas as medidas de segurança, previstas na lei. Ao longo da semana haverá animação musical itinerante, com bombons, ranchos e tunas, que percorrerão as ruas de Vildemoinhos.