CANTARAM JANEIRAS, AO NOVO PRESIDENTE DAS CAVALHADAS DE VILDEMOINHOS ACÁCIO BRAGUÊS

As Cavalhadas de Vildemoinhos tem, para a região, o maior estatuto da história, do prestígio e da grandeza, ao serem o segundo maior evento, logo seguido ao também secular certame da Feira de S. Mateus, cujo prestígio alcançado vem da força trambela que garante a melhor qualidade em tudo que é tradição, para assistirem ao desfile das cavalhadas, chamando, anualmente, à cidade de Viriato, milhares de visitantes do país e estrangeiro para assistirem ao desfile das cavalhadas.

Daí que, para as eleições, sempre amadoras, haja o maior cuidado na escolha dos seus novos elementos, de modo a que não haja quedas na qualidade, no prestígio e na grandeza neste evento de cariz tradicional popular.

Este critério está ligado a tudo que envolva o nome das Cavalhadas Vildemoinhos, que jamais poderá ser desvirtuado, em tudo que as rodeia, na sua tradição com perto dos quatro séculos.

A critica é salutar, quando justa, aceita la é uma virtude e um dever para quem é competente.

Para louvar o aparecimento do Grupo Zés P´reiras de Vildemoinhos que logo se guindaram ao mais alto patamar, com um numeroso e vistoso grupo que arrasam de barulho por onde atuaram, divulgando, prestigiando e honradas tradições.

Mais recentemente, reapareceu o Grupo de Cantares das Tricanas de Vildemoinhos que, há muitos anos atras, alcançaram grande sucesso no país.

Este simpático grupo, neste fim de semana, esteve em franca atividade cantando, porta à parta, as Janeiras, entre elas, nos Paços do concelho de Viseu e do novo presidente das Cavalhadas de Vildemoinhos 2020, Acácio Braguêz que, retribuiu não com as habituais ofertas, mas com saboroso e variado buffet, que a todos aqueceu, no silencio noturno, dos jardins que rodeiam a linda e luxosa moradia, sua propriedade.

A nova direção é praticamente composta com os mesmo elementos, simplesmente, houve troca entre o presidente e o vice-presidente, Ramiro Figueiredo perspetivando – se a crescente qualidade em prol da grande e bom nome de Viseu