Cantar das Janeiras no Auditório Municipal de Cinfães nos próximos sábados

O Auditório Municipal de Cinfães reservou os serões dos dois últimos sábados do mês, 21 e 28, para a tradição de Cantar das Janeiras com a atuação de grupos deste concelho do norte do distrito de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa, este sábado sobem ao palco o Rancho Folclórico de Nespereira, o Rancho Infantil as Moleirinhas, o Coral Etnográfico de Cinfães e o Rancho Folclórico de Santa Quitéria.

E, no sábado seguinte, continua o documento, será a vez da Associação de Cantas e Cramóis – Cinfães e dos do Ranchos Folclóricos de S. Martinho de Fornelos, de São Cristóvão de Nogueira e de Vilar d’Arca – Piães.

A Câmara Municipal de Cinfães esclarece que a entrada é gratuita, mas sujeita à apresentação de bilhete, que deve ser levantado no Auditório Municipal, no dia do espetáculo, mas uma hora e meia antes do seu início.