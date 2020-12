Os estudantes do 37.º curso de licenciatura em Enfermagem da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Viseu, juntamente com o PV+Inclusão, SPECULA, CLAIM PV e CLAIM IPV Lamego, levam a efeito uma campanha solidária de recolha de alimentos. A iniciativa “Há fome por detrás da máscara. Seja solidário” decorre nos próximos dias 16, 17 e 18 de dezembro e tem como intuito apoiar os Bancos Alimentares e as Dioceses da Cáritas de Viseu e Lamego, bem como estudantes do PV. Pode associar-se a esta causa doando bens alimentares nos pontos de recolha das escolas superiores do Politécnico de Viseu ou adquirindo uma t-shirt do PV, cuja verba angariada reverterá na sua totalidade para o mesmo fim.

A campanha de recolha de alimentos envolve ainda a participação do Programa Mentores para Migrantes, RESMI, R-VES, Banco Alimentar, Cáritas Diocesana de Viseu e Lamego, ESSV, ESAV, ESEV, ESTGL, ESTGV e Núcleos de Tradição Académica das Escolas do PV.