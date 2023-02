Câmara Municipal de Lamego lança plataforma de gestão de ocorrências

A Câmara de Lamego lançou uma plataforma de gestão de ocorrências para facilitar a comunicação com os munícipes.

“A nova plataforma Lamego Resolve permite aos cidadãos comunicarem, de forma simples e rápida, situações anómalas no espaço público, através do telemóvel ou do computador”, explicou a autarquia, exemplificando que poderão ser reportados casos de fugas de água, de sinais de trânsito e postes de iluminação danificados ou de buracos na estrada.

Segundo o presidente da autarquia, Francisco Lopes, a plataforma “pretende ser mais um passo na constante melhoria da interação” com os munícipes, atendendo a que hoje “a Internet é um meio comunicacional cada vez mais recorrente na busca e transmissão de informação”.