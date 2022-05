Câmara de Viseu alerta para “subidas de 300%” em produtos de consumo regular

O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, disse hoje que há produtos de consumo regular que tiveram “subidas de 300%”, como é o caso de reagentes para o tratamento de águas nas estações.

“Há setores de produtos que são comprados com regularidade que subiram mais de 300%”, adiantou Fernando Ruas, hoje, na reunião pública do executivo municipal.

Aos jornalistas, no final da reunião, Fernando Ruas deu como exemplo “o ácido cítrico, que era, até 2021, na penúltima aquisição, a 1.033 euros a tonelada e, agora, é a 4.300 a tonelada”.

O ácido cítrico, “assim como outros produtos que aumentaram 200%, por exemplo, é um dos reagentes para usar na ETA [Estação de Tratamento de Água] e na ETAR” [Estação de Tratamento de Águas Residuais].

Ou seja, “se os serviços quisessem repercutir isso nos preços, a taxa dos resíduos aumentava o preço da água” na fatura do consumidor final.

“Mas não fazemos subidas, vamos fazer repercutir isto no nosso orçamento”, assumiu Fernando Ruas.

“Nós sabíamos que este problema se iria generalizar ao resto do país e estamos num processo inflacionista outra vez. E quem ganha com um processo de inflação é o Orçamento do Estado, mais ninguém ganha”, apontou.