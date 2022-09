Câmara de Viseu abre candidaturas para bolsas em música e dança

A Câmara Municipal de Viseu informou hoje que vai abrir uma “nova fase de candidaturas para bolsas nas áreas de música e dança, no Conservatório Dr. José de Azeredo Perdigão e Escola de Dança Lugar Presente”, respetivamente.

Segundo um comunicado de imprensa, as candidaturas decorrem entre os dias 19 e 30 de setembro e a autarquia vai atribuir a cada uma das instituições de ensino 10 bolsas com o intuito de “incentivar e desenvolver a cultura e arte no concelho”.

Os interessados, explica o documento, devem entregar uma fotografia, o boletim de inscrição devidamente preenchido, uma cópia de uma declaração que comprove a situação socioeconómica do agregado familiar e um comprovativo de residência no concelho de Viseu.

O Conservatório Dr. José de Azeredo perdigão exige ainda, acrescenta a nota de imprensa, “uma declaração do aproveitamento em conservatório de música e uma declaração referente à prática musical anterior”.

As bolsas têm a duração de 10 meses e contemplam as disciplinas de “Formação Musical” e “Classe de Conjunto”, enquanto na dança, será o “curso de ensino artístico especializado” e, entre os critérios de seleção estão a situação socioeconómica, o aproveitamento escolar e o potencial artístico.