Câmara de Tondela apoia obras em edifício que acolherá creche no Caramulo

A Câmara de Tondela vai dar um apoio financeiro à Associação de Solidariedade Social Recreio do Caramulo para as obras de requalificação, já em curso, do edifício da instituição para receber a creche.

Segundo uma nota de imprensa, a autarquia financiará a empreitada” com 50 mil euros, um montante equivalente ao que foi atribuído pelo Estado” e ainda com “120 mil euros”, concedidos pela autarquia à associação, que, em 2021, esteve em risco de “fechar a creche devido à falta de crianças”.

Com esta “ajuda” do Município de Tondela, no sul do distrito de Viseu, a associação conseguiu manter em funcionamento essa valência, que é a única do género na serra do Caramulo, servindo também habitantes de municípios vizinhos” e “permitiu que as mensalidades pagas pelos pais permanecessem inalteradas”.