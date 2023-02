A Câmara Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, vai realizar este sábado, e no do dia 18, ações de esclarecimento abertas à comunidade sobre “Violência no trabalho – integração a nível local da perspetiva de género”.

Duas sessões que, segundo um comunicado de imprensa, decorrem no âmbito do plano de ação inserido no Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Sátão, que terão lugar na biblioteca municipal.

