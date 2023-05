Câmara de Sátão leva museus às escolas do concelho

Para assinalar o Dia Internacional dos Museus, que se comemora hoje, a Câmara Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, anunciou num comunicado de imprensa, que, este ano, é o espólio museológico que vai às escolas.

“Ao levar o património local às escolas, o Município de Sátão pretende consciencializar os jovens para a importância dos museus e do seu papel na promoção da cultura e história locais”, afirma a Câmara, liderada por Alexandre Vaz.

O presidente da autarquia assume que “o município reafirma o seu compromisso com a preservação do património cultural local e destaca a importância de iniciativas como esta, que visam incentivar a comunidade a valorizar a sua história e tradições”.

Com esta iniciativa, que decorre até ao final do mês de maio, o município “promove o acesso dos alunos às obras em quadros de vinil com réplicas, do espólio dos museus do concelho”.

Assim, “os alunos do Agrupamento de Escolas de Sátão, terão a oportunidade de ter contacto com o património local, despertando neles o interesse pelos museus do concelho, que são um meio de intercâmbio cultural, enriquecimento de culturas e desenvolvimento de entendimento mútuo, cooperação e paz entre os povos”.