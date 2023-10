Câmara de São João da Pesqueira continua a disponibilizar explicações

O município de São João da Pesqueira vai, durante este ano letivo, voltar a ter a funcionar um centro de explicações destinado aos alunos do concelho, a partir de 04 de novembro.

“Continuaremos as atividades do centro, com explicações às disciplinas de Português e de Matemática, lecionadas por docentes devidamente habilitadas e com experiência profissional”, destinadas a alunos dos segundo e terceiro ciclos e do secundário, referiu a autarquia.

As explicações decorrerão aos sábados, na Escola Profissional de São João da Pesqueira, no distrito de Viseu, e “terão um custo de 25 euros por disciplina/mês, suportando o município o remanescente”.