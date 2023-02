Câmara de Penalva do Castelo sensibiliza para a igualdade e não discriminação

A Câmara de Penalva do Castelo está a promover ações de sensibilização sobre igualdade e não discriminação, junto do pessoal não docente, informou hoje esta autarquia do distrito de Viseu.

Ao todo, a autarquia contabilizou, de acordo com uma nota de imprensa, “são quatro as ações de sensibilização dirigida ao pessoal não docente do Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo, na área da igualdade e da não discriminação”.

“Estas ações constam do Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação de Penalva do Castelo (2022-2026), aprovado pelos órgãos municipais em setembro de 2022 e integram-se na área da Educação, um dos sete eixos de intervenção deste plano”, esclareceu o documento.

Com isto, referiu, o executivo municipal pretende “sensibilizar e capacitar o pessoal não docente em matéria de igualdade, para que na sua prática profissional diária estejam mais atentos a situações que possam configurar algum tipo de discriminação e contribuir, com a sua intervenção, para a eliminação das desigualdades e das discriminações”.