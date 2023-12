Câmara de Nelas apoia bombeiros das duas corporações do concelho

O presidente da Câmara Municipal de Nelas, distrito de Viseu, disse à agência Lusa que foi aprovado em reunião do executivo um conjunto de apoios sociais para as duas corporações dos bombeiros voluntários do concelho: Nelas e Canas de Senhorim.

Entre os benefícios aprovados e apresentados na proposta do próprio presidente, contou Joaquim Amaral, estão o “reembolso total do pagamento do IMI liquidado, apoio ao arrendamento para quem não tiver habitação própria no valor médio estimado similar ao do IMI” (Imposto Municipal sobre Imóveis).

“Também apoio à atividade escolar dos filhos dos bombeiros e à atribuição de bolsas de mérito escolar para a frequência no ensino superior, até ao apoio na habitação e arrendamento social, mas também do foro jurídico e psicológico, isenções e fortes reduções de taxas e pagamento de utilização de equipamentos municipais de lazer, cultura e bem-estar”, descreveu.

Estes apoios sociais, contemplam ainda “o reforço das coberturas dos seguros de acidentes e a isenção total do pagamento de taxas municipais urbanísticas de construção ou reabilitação”.

“Esta medida tem um custo estimado de cerca de 30 mil euros”, contabilizou o social-democrata Joaquim Amaral, em declarações à agência Lusa, lembrando que, já este ano, tinha celebrado um protocolo, no valor de 25 mil euros para cada corporação, com o objetivo de apoiar as atividades e contribuir para o custo de aquisição de viaturas”.