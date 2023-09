Câmara de Lamego oferece livros de fichas a todos os alunos

Todos os alunos do concelho que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico receberão da Câmara Municipal de Lamego os livros de fichas e cadernos de atividades de forma gratuita, informou este município do distrito de Viseu.

A oferta “acontece pela primeira vez”, por parte do município, que também entregará “a cada criança um kit básico de material escolar”, num investimento total de 34 mil euros, para 720 alunos.

“Queremos auxiliar as nossas famílias, aliviando os elevados custos de educação que têm, nesta altura do ano, com as suas crianças”, justificou a vice-presidente da Câmara de Lamego, Catarina Ribeiro.