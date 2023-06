Câmara de Lamego investe quase 100 mil euros em obras de manutenção de ETAR

A Câmara Municipal de Lamego vai avançar com “um plano ambicioso de operação e manutenção” das estações de tratamento de águas residuais (ETAR) e das estações elevatórias instaladas em todo o concelho.

De acordo com uma nota da autarquia divulgada, a intervenção envolve um investimento que “ascende a 99.683,60 euros (+ IVA) para ser executado no terreno, nos próximos dois anos”.

“Esta empreitada é fundamental para modernizar estas importantes infraestruturas ambientais e para garantir uma maior resiliência do sistema de saneamento que serve o concelho de Lamego”, afirma o presidente da Câmara, Francisco Lopes, sublinhando que a obra “está em linha com as atuais preocupações ambientais” do Município.

Com esta manutenção, o executivo camarário daquela cidade do distrito de Viseu pretende “garantir condições de segurança e saúde pública adequadas, eliminando as consequências nocivas existentes, nomeadamente os odores desagradáveis e o impacto visual negativo”.