Câmara de Lamego assina contrato para reabilitação da Escola Básica 2/3

O Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, participou no ato de assinatura do contrato de financiamento para a reabilitação e modernização da Escola Básica 2/3 de Lamego, situada junto à Praça Dr. Fernando Amaral. A obra tem um valor de investimento estimado de 8 milhões e 990 mil euros (mais IVA).

A cerimónia, realizada na sede da CCDRN, no Porto, esta segunda-feira, 23, contou com a participação do Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, bem como de outros representantes municipais que também viram contempladas as suas candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Sobre a relevância da execução deste investimento para as gerações futuras, Francisco Lopes sublinha que é uma clara demonstração que Lamego é um “concelho vivo, dinâmico e vibrante”: “Apresentámos para 2025 o maior orçamento de sempre do Município de Lamego, no montante de 72 milhões de euros. A recuperação da Escola Básica 2/3 é um exemplo de como este executivo municipal sabe aproveitar os fundos disponíveis do PRR e do PT 2030 para realizar investimentos fundamentais no concelho, nomeadamente no setor da educação”. O autarca acrescenta que esta intervenção, somada à futura requalificação da Escola Secundária da Sé, vai dotar Lamego de um dos parques escolares mais modernos de todo o país.

O início das obras de reabilitação da Escola Básica 2/3 está previsto para o primeiro semestre de 2025.