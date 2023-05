Câmara de Cinfães organiza segundo festival de estátuas vivas

A Câmara Municipal de Cinfães, no norte do distrito de Viseu, anunciou em comunicado de imprensa, que vai promover a segunda edição do festival de estátuas vivas no próximo fim de semana.

Sob o tema “cancioneiro ao vivo”, os dois dias acolhem também no centro da vila o desfile etnográfico, que “é aberto à participação dos cidadãos”, que podem assistir, no domingo, ao desfile de estátuas vivas.

No sábado, refere o documento, atuam as Cantadeiras do Nefup e, mais tarde, há uma performance de fogo. No domingo sobem ao palco da Fonte dos Amores as “canções do cancioneiro” e depois atua a Orquestra “Finfas de Nespereira”.