Bombeiros Voluntários de Viseu – Nota Informativa

A poucos dias de entrarmos na fase mais critica, ou nível mais elevado, dos Incêndios Florestais 2020, os Bombeiros Voluntários de Viseu estão prontos e motivados para enfrentar mais uma época que se antevê extremamente dura e difícil, com o desafio simultâneo de resposta ao COVID 19.

Os meios humanos e materiais de combate aos incêndios vão ser reforçados e, particularmente este ano, com a necessidade absoluta de conciliar a resposta aos fogos com a segurança sanitária e o distanciamento social adequado que garantam a manutenção da operacionalidade deste Corpo de Bombeiros, permitindo combater os incêndios, contribuir para a proteção da floresta e das populações e, simultaneamente, proteger o seu pessoal do contágio por COVID 19.

Para isso foram adotadas medidas e implementadas instruções que vão desde a proteção individual, regras de higienização de espaços de descanso, alimentação e transporte dos operacionais, que promovem a segurança individual e coletiva e que vão ao encontro das recomendações da Direção-Geral da Saúde.

É um desafio muito difícil que vai exigir um esforço adicional de todos para fazer face a uma época de incêndios que será também marcada pelas dificuldades financeiras com que a generalidade das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários se depara atualmente devido à situação pandémica que vivemos, resultado da diminuição abrupta no transporte de doentes, com fortíssimo impacto na sua faturação, situação agravada pelo acréscimo exponencial na despesa em equipamentos de proteção individual e material de desinfeção.

Apesar de todas as dificuldades os Bombeiros Voluntários de Viseu continuam profundamente empenhados e dedicados no auxílio e socorro a toda a população desta região, procurando permanentemente garantir a prestação de um serviço de qualidade, com elevado nível de profissionalismo, rigor e competência.

Exemplo disso mesmo são os 38 incêndios urbanos, 27 incêndios florestais, 05 incêndios rodoviários, 39 assistências a colisões e despistes, 03 atropelamentos, 945 emergências pré-hospitalares, 989 transportes de doentes, 15 limpezas de via, 25 quedas de árvore, 05 inundações e 03 resgates de animais, num total de 2533 ocorrências, resultando em mais de 9000 horas de empenhamento e cerca de 230.000km percorridos, desde o início do ano.

Também desde o início do ano, foram transportados para o Hospital São Teotónio, em Viseu, 81 doentes com suspeitas de COVID 19 sendo que 5 obtiveram resultado POSITIVO. Estes doentes são previamente validados como suspeitos pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM e na sua maioria encontravam-se em lares e IPSS do Concelho de Viseu.

Agradecemos a enorme solidariedade e expressivo apoio que temos recebido por parte de empresas, instituições, entidades e cidadãos anónimos que, na situação delicada e difícil que vivemos, têm sido uma ajuda vital e preciosa para ultrapassar muitas das dificuldades com que atualmente nos deparamos.

Finalmente dizer que os Bombeiros Voluntários de Viseu acolhem neste momento 5 estudantes de diferentes estabelecimentos de ensino da região que se encontram a realizar o seu estágio final de Curso de Proteção Civil. Consideramos que esta é uma forma muito útil e extremamente gratificante de podermos contribuir para a valorização pessoal e qualificação profissional destes alunos.

Lúcio Campos

VPresDir