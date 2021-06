Autarquia aprova pedidos de reprogramação no âmbito do VISEU CULTURA

O Executivo municipal aprovou hoje todos os pedidos de reprogramação e / ou recalendarização de projetos e atividades culturais e artísticas, aprovadas no âmbito do programa VISEU CULTURA para o ano de 2021. Recorde-se que o Município de Viseu tinha aberto esta possibilidade face às dificuldades geradas pela pandemia, que impediu a realização de muitos espetáculos, integral e estritamente válidos os termos e compromissos constantes dos contratos celebrados.

Assim, foram rececionadas, no prazo estipulado, 8 propostas de reprogramação e/ou recalendarização. Nomeadamente, uma proposta da linha PROGRAMAR; três propostas da linha CRIAR; e quatro propostas da linha REVITALIZAR. Na sequência da aprovação dos pedidos, a Comissão de Avaliação do VISEU CULTURA irá acompanhar de perto “os projetos sem programação definitiva, salvaguardando os interesses do Município na justa valorização cultural do concelho, de modo proporcional e coerente com os investimentos realizados”.

Recorde-se que em outubro de 2020, ao abrigo do pacote de medidas “VISEU INVESTE 2021” que visa o apoio e relançamento da economia local e regional, a autarquia definiu como prioridade assegurar a continuidade da dinâmica cultural da cidade. “Conscientes das dificuldades que se avizinhavam, quisemos promover a retoma consistente e continuada das atividades culturais e criativas locais, através do lançamento do programa “VISEU CULTURA 2021”, lembra a autarca. Já este ano, o Município lançou o “VISEU CULTURA +”, um subprograma municipal de resiliência cultural à crise pandémica, que visa apoiar a manutenção da atividade artística e cultural no período do confinamento e pós-confinamento.