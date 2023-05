Audições de Primavera juntam centenas de alunos do primeiro ciclo em Tondela

Os alunos do primeiro ciclo dos agrupamentos de Escolas Tomás Ribeiro e Cândido de Figueiredo são os protagonistas das Audições de Primavera, que decorrem esta semana em Tondela.

O auditório da Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT) acolhe este evento, que se realiza no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) de Música.

Em palco estarão “745 crianças que frequentam as escolas primárias do concelho e nove professores de música”, que vão “mostrar às suas famílias e à comunidade o trabalho desenvolvido durante este ano letivo nas AEC de Música”, referiu a Câmara de Tondela, no distrito de Viseu.

As Audições de Primavera são organizadas pelo município, em parceria com o Conservatório de Música e Artes do Dão e a Filarmónica de Tondela, com o apoio da ACERT.