Ateliê criativo de bordados no Museu Rural em Vila Nova de Paiva

A Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva anunciou que o Museu Rural de Pendilhe, tem inscrições abertas para um ateliê criativo de bordados que vai decorrer todos os sábados do mês de janeiro.

Segundo um comunicado de imprensa da autarquia de Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, as sessões estão limitadas ao número máximo de oito participantes e as inscrições terão de ser feitas, presencialmente, no museu.

“Os participantes terão de trazer pano para bordar, tesoura, agulhas e linhas de bordar”, esclarece o comunicado de imprensa que refere que os ateliês decorrem entre as 14:30 e as 16:30 e é “aberto a toda a comunidade, residente e não residente”.