Associação ‘Leões da Beira’ editou livro sobre as lendas e tradições de Rio de Loba

“Voz do Povo Voz de Deus” é o nome do livro lançado pelo Centro Social, Cultural, Desportivo e Recreativo ‘Leões da Beira’, de Rio de Loba. A obra é uma recolha de provérbios, lendas, dizeres, adivinhas e orações populares da aldeia feita por José Flávio dos Santos, também responsável do rancho folclórico da Associação.

Na apresentação do livro, que decorreu na sede da Associação, marcaram presença várias individualidades, como o presidente do ‘Leões da Beira’, Berito Esteves; o presidente da Junta de Rio de Loba, Carlos Gama; o pároco da freguesia, José Henrique; o Almoxarife da Confraria de Saberes e Sabores da Beira ‘Grão Vasco” e o vereador da Cultura da Câmara de Viseu, Jorge Sobrado, entre outras.

Na ocasião, Silvério Esteves agradeceu a contribuição das pessoas mais idosas, mas também de lares e IPSS da freguesia, na recolha de provérbios, orações e outras por parte do autor, a quem agradeceu o empenho e dedicação, nomeadamente na sua contribuição para a elaboração do livro, mas também em tudo o que tem feito em prol do Rancho Folclórico.

Flávio dos Santos realçou e agradeceu a participação e contribuição de todos, destacando o facto do livro não ter tido qualquer apoio, mas aproveitou para apelar ao vereador da Cultura da Câmara de Viseu para verificar se o mesmo merecia alguma comparticipação.

O presidente da Junta de Rio de Loba, Carlos Gama, salientou o trabalho da Associação e reforçou a importância do livro para a comunidade local. Também o Almoxarife da Confraria “Grão Vasco” se referiu ao livro como um “elemento” para a memória coletiva. José Ernesto Silva disponibilizou-se a colaborar com a Associação de Rio de Loba na aproximação às comunidades portuguesas no mundo. Por sua vez o padre José Henrique, pároco da freguesia, apontou o livro como um contributo para as gerações vindouras conhecerem o passado, pois, disse, “um povo sem memória é um povo sem história”.

A finalizar as intervenções o vereador da Cultura da Câmara de Viseu elogiou o trabalho da Associação em prol da comunidade local. Jorge Sobrado elencou algumas das iniciativas que a autarquia tem levado a cabo e desafiou as associações do concelho a candidatarem-se a novos projectos na área da Cultura.

A apresentação do livro esteve a cargo de Miguel de Almeida, um homem ligado ao folclore e à cultura tradicional portuguesa. Depois de destacar o trabalho feito pelo Rancho, Miguel Almeida fez a descrição dos diversos capítulos do livro, nomeadamente a recolha, para memória futura, de provérbios populares, lengalengas, rezas e orações populares, dizeres, advinhas, rezas de curandeiros e bruxarias.

O livro pode ser encontrado na sede da Associação e na Junta de Freguesia de Rio de Loba.

José Luís Araújo