Associação do Dão lança projeto turístico que permite experiências rurais

A Associação de Desenvolvimento do Dão (ADD) lança este sábado o projeto “Dão Emoções”, que permite aos turistas vindimar, apanhar maçã ou fazer queijo, entre outras experiências, disse hoje à agência Lusa um dos responsáveis.

“O visitante terá a oportunidade de vivenciar a apanha da maçã, a recolha dos míscaros, a produção do queijo, do mel e da castanha, etc.”, exemplificou o coordenador da ADD, Emanuel Ribeiro.

À agência Lusa, este responsável sublinhou que o projeto visa “apoiar os produtores e valorizar o seu saber fazer tradicional, através da economia do turismo, enriquecendo e inovando a sua oferta” turística.

“O objetivo é estruturar uma oferta complementar ao enoturismo e que permita qualificar e promover também outros produtos através das produções artesanais, de grande qualidade e autenticidade, que acrescentam valor à experiência turística e que contribuem para o aumento da estada média dos turistas na região, promovendo a valorização do território e das suas gentes”, defendeu.

Além disso, “será também uma montra digital onde os produtores e artesãos poderão promover e comercializar os seus produtos, porque acima de tudo é uma região com uma grande tradição”, adiantou.

A ADD é constituída, entre outras entidades, pelos municípios de Nelas, Mangualde, Sátão e Penalva do Castelo, no distrito de Viseu, e Aguiar da Beira (Guarda).

“Estão já estruturadas 12 experiências distribuídas pelos cinco concelhos. A par da oferta destas experiências, que obrigam a reserva através do portal, existirá uma app [aplicação] para telemóvel, que desafiará o visitante a percorrer os pontos de interesse dos cinco concelhos, conferindo direito a um ‘voucher’ para descontos na economia local’, referiu.

Para o coordenador da associação, o projeto “dinamiza a economia local, estrutura, qualifica e promove experiências turísticas em torno de produtos endógenos de natureza agroalimentar”, como o Queijo Serra da Estrela DOP (Denominação de Origem Protegida), Maçã Bravo de Esmolfe DOP, Castanha Soutos da Lapa DOP, míscaros, azeite e mel.

Emanuel Ribeiro adiantou ainda à agência Lusa que o projeto será apresentado no sábado, aquando das comemorações dos 30 anos da ADD, mas está a ser desenvolvido desde 2021. O trabalho foi dividido em “três grandes eixos” e estará concluído até ao final deste ano.

Foram elaborados “estudos e registos” de produtos e conteúdos a usar, feitas “recolha e recuperação das tradições” e criadas “receitas inovadoras com base nos produtos locais” para realização de um programa itinerante de ‘showcooking’.

Essa itinerância acontecerá “já nos próximos meses” e no verão será também “lançado o portal e aplicação que permite “experiências tecnológicas e interativas, estimulando a visita” aos concelhos.

“Haverá um ponto físico, em cada concelho, de acolhimento do turista no âmbito do Dão Emoções. Este espaço estará equipado com realidade virtual, permitindo ao turista uma experiência mais imersiva antes de iniciar a viagem pela região através de filmes alusivos aos produtos e experiências”, descreveu.

O projeto envolve um “investimento total previsto de 178.900 euros e é financiado em 125.230 euros pelo Turismo de Portugal, sendo o montante não financiado da responsabilidade da ADD”, indicou Emanuel Ribeiro.