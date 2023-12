ASICOTUR REALIZA A SEGUNDA EDIÇÃO DOS RECONHECIMENTOS A COOPERAÇÃO TURÍSTICA INTERNACIONAL EM ANGRA DO HEROÍSMO, AÇORES

Foram atribuídas distinções a entidades, projetos e pessoas da Europa, África e América.

Ontem, a partir do Centro Interpretativo de Angra do Herosímo, Ilha Terceira, Açores, a ASICOTUR demonstrou mais uma vez aos seus associados e entidades colaboradoras a sua capacidade de liderar espaços e eventos em torno da transferência de conhecimento.

A II Jornada de Cooperação Turística Internacional contou com a colaboração da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, anfitriões e parceiros protetores da Associação, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e o apoio da Xunta de la Galicia, Espanha.

Na cerimónia de abertura participaram Marcos Couto, Presidente da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, Xosé Manuel Merelles, Secretário Geral do Turismo da Galiza, Luis Capdeville, Diretor Executivo da Visit Azores e, por último, o presidente da ASICOTUR, Alejandro Rubin Carvallo. Da mesma forma, dezenas de países conectados, como Argentina, Espanha, Nicarágua, Guiné Equatorial, México, Cuba, Venezuela, Guatemala, Peru, Equador, Colômbia, Moçambique, entre muitos outros onde a Associação tem representação através seus delegados.

O evento, com formato híbrido, foi denominado “criatividade e inovação: boas práticas de cooperação turística que contribuem para o desenvolvimento sustentável dos destinos”, que contou com a participação de dois painéis de especialistas e posteriormente a apresentação dos reconhecimentos anuais.

DESENVOLVIMENTO DA JORNADA

O primeiro painel, denominado “Nem tudo foi inventado: práticas de inovação turística e seus efeitos na dinamização de destinos”, foi composto por Juan Manuel Revuelta, CEO da Fundação FINNOVA, que viajou da Bélgica para apresentar as linhas de financiamento que existem atualmente na União Europeia para realizar projetos de inovação em torno da sustentabilidade, digitalização e criação de experiências turísticas, projetando casos práticos. O segundo painelista, Miguel Sanches, diretor da Biosfera Portugal, falou sobre todo o processo de certificação envolvido para se tornar um destino “Biosphere”, no que diz respeito às garantias que oferece, aos benefícios para os territórios e, sobretudo, ao cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável propostos (SDG’s). Por fim, concluiu José Eduardo Toste, membro da Azores DMO, que expôs o grande trabalho que tem feito nas ilhas com uma estratégia de promoção segmentada, divulgando experiências estrategicamente desenhadas, ações e marketing focado e a sua abordagem em torno da natureza, a terra e do mar, tudo sempre no âmbito da sustentabilidade dos destinos.

No segundo painel foi desenvolvido com intervenções virtuais, onde Oscar Suárez, diretor de mercados do Instituto de Promoção Turística da Argentina e Evna Any Teixeira Fonseca, diretora de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP de Cabo Verde), ambos participaram. As intervenções destacaram a importância da criatividade de diferentes áreas, a primeira da visão do business intelligence e outra de cooperação internacional e mobilidade laboral.

RECONHECIMENTOS NAS CATEGORIAS DE ENTIDADES, PESSOAS E PROJETOS.

Após as intervenções dos oradores, os reconhecimentos foram entregues à Cooperação Internacional de Turismo, cerimónia dirigida pelo secretário-geral da Asicotur, Rafael Roldán Muñoz, onde todas as categorias (A,B,C) foram atribuídas de acordo com as bases, publicadas no site da Asicotur.

Na primeira categoria (A), distinguiram as entidades. O trabalho da Secretaria de Integración Turística Centroamericana foi reconhecido por seu desempenho no apoio bem-sucedido a governos, entidades bancárias e financeiras na realização de projetos turísticos. Da mesma forma, foi premiado o Foro Internacional Maspalomas Costa Canaria, evento espanhol que se tornou uma referência no setor com mais de 10 edições realizadas e 11.500 participantes. Este fórum tem dado especial atenção à cooperação turística internacional, promovendo a participação de representantes de destaque dos principais destinos turísticos.

Na categoria B, para projetos, a Associação CESAL foi premiada pela primeira vez, onde o seu trabalho foi reconhecido com o projeto “CESAL Restaurante Escolar gastronomia social El Salvador”, que teve como objetivo o desenvolvimento e inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade através de formação em gastronomia, gerando impacto positivo em suas vidas ao gerar competências técnicas e sociais. Este projeto, realizado entre Espanha e El Salvador, conta com o apoio da Câmara Municipal de Madrid e da Câmara Municipal de San Salvador.

Em seguida, a ONGD COOPERA foi reconhecida com o projeto “Familia Di Mar”, que reforçou as capacidades para aumentar o valor do produto pesqueiro da comunidade de Achada Grande, Cabo Verde, onde vivem atualmente em situação de vulnerabilidade económica e social e ambientais, homens, mulheres e pescadores e jovens com poucas oportunidades de inclusão socioeconómica. A ação, onde a AECID também contribuiu, aumentou o rendimento destes pescadores artesanais para reduzir a pobreza na zona.

Posteriormente, foi distinguido o trabalho realizado pela CODESPA, organização que lidera um projeto denominado “Conservação ambiental e transição ecológica através do turismo, bio empreendedorismo e gestão de recursos naturais no Equador”, que visa criar e promover uma economia verde que implique alternativas de rendimento e a promoção da proteção das áreas naturais em que vivem as comunidades da Amazônia equatoriana, que juntamente com seus parceiros estratégicos locais, nacionais e internacionais, apoiam 4.500 pessoas vulneráveis ​​(60% mulheres, 30% jovens, 50% indígenas), facilitando o acesso a créditos para a criação e desenvolvimento de empreendimentos turísticos.

E para terminar nesta categoria, foi atribuído o reconhecimento ao projecto “Desenho e implementação de especialização virtual em Tecnoturismo para aumentar a empregabilidade e a reconversão económica do sector”. Uruguai, dirigido a quem já possui experiência profissional na área e deseja ampliar seus conhecimentos orientados ao marketing digital e à gestão tecnológica de destinos turísticos. Este projeto foi financiado no âmbito do Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento da OEA e está sendo executado pela Universidade Tecnológica do Uruguai (UTEC), em cooperação com a Agência Uruguaia de Cooperação Internacional (AUCI) e a Organização dos Estados Americanos (OEA).

Da comissão avaliadora também foi distinguido o trabalho na categoria pessoas, sendo que a distinção foi dada a Carmen Rodriguez Arteaga, atual assessora do gabinete técnico da AECID (Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento) pela sua carreira, apoio e grande contributo para mais de 30 anos ao setor.

Da Asicotur foram homenageados os anfitriões da Conferência, reconhecendo a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, pelo apoio prestado em toda a gestão do evento e por ter realizado projetos de cooperação com outros países de língua portuguesa, como o é Cabo Verde, uma missão em que a Asicotur tem colaborado.

A terminar, a cerimónia de encerramento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Alamo Meneses, que agradeceu a gestão levada a cabo pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo e pelo delegado da Asicotur nos Açores Francisco Coelho para que tudo isto ser realizado. O presidente da Asicotur, Alejandro Rubin, insistiu na importância da cooperação para estas ilhas atlânticas e em continuar a colaborar, transmitindo uma mensagem e espírito de solidariedade entre todos.

SOBRE A ILHA TERCEIRA

A Ilha Terceira, assim chamada por ter sido a terceira ilha do arquipélago a ser descoberta, constitui também a parte central do arquipélago dos Açores juntamente com as ilhas da Graciosa, São Jorge, Pico e Faial e é, ainda hoje, um dos principais pontos de entrada do arquipélago.

Esta bela ilha vulcânica começou a ser povoada no século XV, embora a sua capital, Angra do Heroísmo, só tenha sido fundada no século seguinte, concretamente em 1534, que foi também a primeira vila dos Açores a ser elevada à categoria de cidade pela sua riqueza histórica e arquitetura que tornaram-no Património Mundial da UNESCO.