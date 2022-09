Artesãos de Viseu Dão Lafões criam peças inspiradas nas mesas de refeições

Quatro peças foram criadas por artesãos da região Viseu Dão Lafões, com base em técnicas, matérias e tradições locais e em conjunto com a designer Irena Ubler e participantes em oficinas, no âmbito do projeto Craft Turismo Criativo.

Inspiradas nas mesas de refeições tradicionais, as novas criações valorizam o património imaterial e têm aplicação no dia-a-dia, explicou a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, que desenvolve este projeto em parceria com a Associação de Desenvolvimento do Dão (ADD).

“Estes objetos originais, já em produção, que combinam práticas tradicionais com interpretações contemporâneas, terão aplicação prática, podendo ser utilizados no dia a dia, e vêm contribuir para a valorização do património imaterial da região de Viseu”, referiu a CIM, em comunicado hoje divulgado.

Em junho, realizaram-se quatro oficinas de cocriação prévias, que envolveram os artesãos, os participantes e a designer de produto Irena Ubler.

Segundo a CIM, “os participantes nas oficinas tiveram oportunidade de conhecer e experimentar várias técnicas artesanais, em contacto com artesãos locais, nomeadamente técnicas de ferro e vidro, cestaria, têxtil e cerâmica”.

O objetivo das quatro oficinas foi a criação das quatro peças, pensadas para compor uma mesa de refeição, seja em casa, seja num restaurante. Depois de produzidas, também farão parte de uma exposição ‘online’.

A fonte de inspiração comum aos quatro objetos, proposta por Irena Ubler, foi “Cultivar, Socializar, Alimentar”.

“Queremos valorizar todo este conhecimento, que está tão ligado às pessoas, à agricultura e à preparação dos alimentos, e produzir objetos novos, mas de forma sustentável”, explicou a designer.

No seu entender, a melhor forma de honrar este património é levando-o “para a mesa, uma vez que a refeição é um momento tão importante”, em que se partilha “comida e a felicidade de estar com a família e os amigos”.

O Craft Turismo Criativo é um projeto de valorização, qualificação e promoção turística, que parte dos recursos e ativos patrimoniais, culturais e imateriais associados ao artesanato.

“Reinterpretar técnicas e matérias-primas tradicionais de forma inovadora, com novas abordagens estéticas, que contribuam para a afirmação do património artesanal regional como ativo cultural e turístico, são os principais objetivos”, explicou a CIM.

A parceria da CIM e da ADD conta com a participação ativa de participantes de Aguiar da Beira, Nelas, Mangualde, Penalva do Castelo e Sátão.

De acordo com o secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, “as oficinas de cocriação do projeto Craft Turismo Criativo constituíram um sucesso imediato”.

“Foi muito gratificante assistir à partilha de conhecimentos e ao diálogo intergeracional entre os artesãos e os participantes nas oficinas, com a preciosa ajuda criativa da designer Irina Ubler. Estou certo de que este projeto, que ainda está a dar os primeiros passos, vai surpreender-nos a todos pela grande qualidade dos seus resultados”, realçou.

O coordenador da ADD, Emanuel Ribeiro, considerou que “o saber-fazer artesanal está a ganhar novas formas nos dias de hoje, pelas mãos dos artesãos, que estão a conseguir preservar os saberes e modos de produção tradicionais, ao mesmo tempo que os reinventam de forma criativa”.

“Iniciativas como este projeto são a melhor garantia de que os conhecimentos adquiridos ao longo das gerações não se vão perder”, sublinhou.