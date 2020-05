Aprovada obra de requalificação no Estádio do Fontelo

Esta quinta-feira, o Executivo Municipal aprovou a proposta de a adjudicação, do compromisso e da minuta do contrato da empreitada de requalificação das pistas de atletismo, renovação do relvado e da rede de rega do Estádio Municipal do Fontelo, assim como da rua Anacleto Pinto, paredes-meias com o recinto desportivo.

A intervenção global ascende a 1,5 milhões de euros e tem um prazo de execução de 210 dias.

O projeto prevê a colocação de um novo piso sintético, essencialmente destinado ao atletismo, cumprindo as normas da Federação de Portugal de Atletismo e da IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo), pelo que o recinto ficará apto a acolher provas nacionais e internacionais. Os topos do campo de futebol, nos quais se desenvolverão as restantes disciplinas de atletismo, serão de igual modo requalificados. O projeto prevê ainda a aquisição de material novo e homologado que permita a prática e o treino das diversas disciplinas de atletismo.

Já na zona destinada essencialmente à prática do futebol, será aplicado um novo relvado, com recurso a relva natural por sementeira. Adicionalmente, está prevista a renovação do sistema de rega, passando a fazer-se através de aspersores de pop-up de grande alcance e elevado rendimento (ao invés dos atuais canhões de rega, que se tornam menos eficientes em termos de eficiência hídrica) e a renovação da drenagem profunda do campo com a construção de novos drenos.

Paralelamente ao relvado e correspondente rega, o Município vai instalar um depósito para efeitos de recolha e reaproveitamento das águas de nascentes e pluviais. Assim, foi concebido um sistema com capacidade para reter e reaproveitar cerca de 104,00m3 de água, que deixará de ser retirada da rede de abastecimento do Município. Desta forma, torna-se mais autossustentável o sistema de rega do estádio.

O projeto prevê ainda a requalificação da rua Anacleto Pinto, que integrará o projeto futuro de requalificação da Mata do Fontelo. A intervenção prevê a remoção do pavimento e respetivos lancis. O arruamento terá o seu perfil transversal revisto com eliminação da delimitação dos passeios e aumento da sua largura, aumento da área das caldeiras para árvores, diminuição da largura do arruamento e sua pavimentação integral.

Com a “reconversão” do arruamento será limpo o muro de vedação do Estádio Municipal do Fontelo.

“Com esta obra, cumpre-se uma ambição antiga, mas também se dá um grande passo na modernização do estádio do Fontelo”, entende o Presidente da Câmara Municipal, lembrando que todas as intervenções – “e foram muitas”, lembra -, no complexo desportivo integram o plano global de valorização da mata quinhentista do Fontelo.