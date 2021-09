António Costa arranca pré-campanha para as autárquicas no interior norte do país com a demografia e a coesão territorial na agenda

O Partido Socialista arranca no próximo fim-de-semana a pré-campanha para as eleições autárquicas de 26 de setembro com a realização de comícios, entre sexta-feira e domingo, no interior norte do país com a participação do Secretário-geral, António Costa. O desafio demográfico, a coesão territorial e a cooperação transfronteiriça estarão na agenda neste primeiro fim-de-semana que começa em Bragança, na sexta-feira, e, entre outros, irá marcar presença em Mirandela, Vila Real, e Viseu, no sábado, e Guarda e Covilhã, no domingo.

Até às eleições de 26 de setembro, o secretário-geral irá estar em mais de quarenta locais, de norte a sul do país, marcando presença em todos os distritos e nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, apesar da sua disponibilidade estar condicionada pelo exercício de funções de Primeiro-Ministro, pelo que as ações de campanha estarão concentradas aos fins-de-semana e à noite durante a semana.

O objetivo do Partido Socialista para as próximas eleições autárquicas é consolidar os resultados das últimas eleições (2013 e 2017), mantendo a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias. O Partido Socialista apresenta-se nos 308 concelhos do País a eleições.

Além das 308 candidaturas a Câmaras Municipais (278 no Continente, 11 na Madeira e 19 nos Açores), o PS irá, ainda, concorrer a 2.759 Freguesias. Das 308 candidaturas a Câmaras Municipais, o PS integra 6 coligações, apoia 9 candidaturas independentes e apresenta 51 cabeças de lista independentes.

A presença de mulheres nas listas socialistas registou um crescimento face às eleições anteriores, designadamente, ao apresentar 44 cabeças de lista do sexo feminino às eleições de 26 de setembro.

O PS reafirma, nestas eleições a sua condição de maior partido político com maior expressão a nível autárquico, o que demonstra a forte implantação do partido em todo o território e, também, a confiança e apoio das populações nos candidatos e autarcas socialistas.

Programa:

Sexta-feira | 3 setembro

21h00 Bragança, Praça Cavaleiro Ferreira | Jorge Gomes candidato à CM Bragança

Sábado | 4 setembro

10h00 Mirandela, Rua da República | Júlia Rodrigues candidata à CM Mirandela

12h00 Chaves, Alameda de Trajano (margem direita do rio Tâmega, junto à ponte pedonal) | Nuno Vaz candidato à CM Chaves

15h00 Vila Real, Jardim da Carreira, R. do Calvário 1871 | Rui Santos candidato à CM Vila Real

16h30 Lamego, Parque Isidoro Guedes, Av. Padre Alfredo Pinto Teixeira | Ângelo Moura candidato à CM Lamego

18h00 Resende, Rua Prof. Joaquim Caetano Pinto, Largo do Mercado| Garcez Trindade candidato à CM Resende

21h00 Viseu, Jardim da Rua Mestre António Nelas | João Azevedo candidato à CM Viseu

Domingo | 5 setembro

15h00 Guarda, Praça Luis de Camões (Praça Velha) | Luís Couto candidato à CM Guarda

17h00 Covilhã, Largo da Infantaria 21 | Vítor Pereira candidato CM Covilhã