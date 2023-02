Aniversário da reabertura do Teatro Ribeiro Conceição assinalado sábado em Lamego

O 15º aniversário da reabertura ao público do majestoso Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, é assinalado no próximo sábado, dia 25, com uma “Noite de Gala”.

Quinze anos depois de ter reaberto as suas portas, esta sala de espetáculos já pertence aos lamecenses, ao Douro e a Portugal, afirmando-se pela excelência da sua programação e pelo serviço público que presta a bem da cultura.

Durante a “Noite de Gala” que vai decorrer naquela data, pelas 21h30, será feita a outorga do “Prémio de Mérito Cultural – Medalha de Mérito Municipal Grau Ouro” a Maria Manuela de Sousa Vaquero Freitas Ferreira, tendo em conta o seu contributo para o “desenvolvimento cultural, divulgação ou aprofundamento da história” do concelho de Lamego.

Na primeira parte, o público será convidado a assistir à atuação musical do grupo “Danças Ocultas”.

Formado pelo quarteto Artur Fernandes, Filipe Ricardo, Filipe Cal e Francisco Miguel, “Danças Ocultas” está entre os representantes mais inovadores e mais emocionantes da música contemporânea portuguesa. Há já alguns anos que têm vindo a progredir no universo da World Music internacional com um conceito aparentemente muito simples: calmo, lírico, íntimo, entre o tradicional e o contemporâneo, com apenas quatro acordeões diatónicos.