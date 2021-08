ANÍBAL SERAPHIM INAUGUROU DUAS EXPOSIÇÕES DE FOTOGRAFIA EM SIMULTÂNEO

O duplo vencedor nos concursos de fotografia “Descobrir SÃO PEDRO DO SUL”, em 2018, e o 1º premiado

no “DESCOBRIR Vila Maior 2020”, Aníbal Seraphim volta a surpreender a região e Lafões com a

inauguração de duas exposições de fotografia de cariz completamente opostos em Oliveira de Frades e

em Vouzela patentes durante agosto e setembro.

“10 x 15 = 150”

No Museu Municipal de Oliveira de Frades apresenta uma curiosa proposta de exposição de fotografia

intitulada: “10 x 15 = 150”

Trata-se de 150 fotografias no formato 10×15 exclusivamente dedicadas aos eventos que decorreram no

município de Oliveira de Frades durante os últimos três anos e do qual o autor esteve presente no âmbito

de reportagens de divulgação cultural para a imprensa local, além de outros meios de difusão.

Visitável diariamente, das 14h00 às 17h30.

“aGosto pela Natureza”

A outra proposta tem o título “aGosto pela natureza” e está patente em Vouzela, no espaço expositivo do

Restaurante Margarida.

Apresenta 21 fotografias em formato A3 cuja temática é a natureza, do qual estão representados os

quatro elementos: Água, Ar, Terra e Fogo. Não esquecendo o reino animal, fauna e flora.

Ambas as exposições estão patentes até 30 de Setembro.