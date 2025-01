Alunos do Agrupamento de Escolas visitaram os Paços do Concelho

No âmbito da disciplina de “Ambiente e Desenvolvimento Rural”, os alunos do 11o ano do

curso profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural, acompanhados pela

Professora Andreia Fecha, visitaram o Município, tendo participado numa sessão sobre a

Gestão e o Ordenamento do Território.

O Vice-Presidente, José Luís Lima, deu início à sessão, desejando que fosse profícua e

elucidativa. Seguidamente, o Técnico do Município, Ruben Gonçalves, fez uma abordagem

sobre os vários Instrumentos de Gestão Territorial, em vigor, no concelho e os métodos

utilizados na Gestão Urbanística, nomeadamente os Sistemas de Informação Geográfica.