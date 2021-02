Aluno da Escola Secundária Viriato ganha concurso escolar Rostos Portugueses na ONU 75 anos|75 imagens

No âmbito das iniciativas destinadas a comemorar o 75.º aniversário da Organização das Nações Unidas (ONU), o Ministério da Educação laçou um concurso escolar, no domínio das Artes Visuais, destinado a destacar os rostos portugueses mais relevantes na Organização das Nações Unidas e relembrar o papel importante que desempenharam, e continuam a ter, nas decisões sobre questões importantes como a paz e a segurança no mundo.

O aluno Luís Bouça, da turma D, do 12º ano de escolaridade (Curso de Artes Visuais) da Escola Secundária Viriato, obteve o 1º lugar no referido concurso denominado “Rostos Portugueses na ONU 75 anos|75 imagens”.

No escalão 4 (Ensino Secundário), a primeira classificação foi para o aluno da Escola Secundária Viriato, sendo as seguintes classificações atribuídas a alunos da: Escola Secundária Inês de Castro; Escola Secundária Almeida Garrett; Escola Secundária Quinta das Palmeiras; Escola Portuguesa de Dili.

O trabalho foi executado com técnica mista: Grafite (rosto) + Digital (bandeira). O rosto representado é o do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, eleito pelo Conselho de Segurança em janeiro de 2017.

Nas palavras do autor “Uma instituição tão importante a nível humanitário e global como a ONU é, só por si, uma inspiração natural. Acresce o facto de ter a liderança de um português, o Sr. Engenheiro António Guterres, fonte de inspiração adicional.”

Parabéns ao Luís e ao professor coordenador Agostinho Pereira. É um orgulho a Escola Secundária Viriato ter alunos talentosos e professores dedicados!

