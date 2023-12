Acordo de energia renovável para Portugal celebrado entre Equinix e Sonnedix

A Equinix e a Sonnedix anunciaram hoje a celebração de um contrato para aquisição de energia renovável (Power Purchase Agreement) em Portugal, produzida no âmbito de um projeto fotovoltaico localizado no concelho de Tarouca, no distrito de Viseu.

Com esta iniciativa, a Equinix (empresa mundial de infraestrutura digital) pretende mostrar o seu empenho no estabelecimento de parcerias de longo prazo com fornecedores de energia renovável.

“Este acordo reforça a posição de Portugal no mercado de energia renovável da EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e demonstra o compromisso da Equinix com a sustentabilidade, não apenas em Portugal, mas em todo o mundo”, sublinhou o diretor desta empresa em Portugal, Carlos Paulino.

O representante da Sonnedix, Axel Thiemann, mostrou-se satisfeito por a sua empresa “estender o relacionamento com a Equinix a toda a ibéria”.

“Este contrato, o nosso primeiro PPA (Power Purchase Agreement) em Portugal, estabelece a nossa presença comercial num importante mercado em crescimento, à medida que continuamos a expandir e a converter o nosso ‘pipeline’ de projetos”, considerou.

O acordo, que tem a duração de dez anos, assegurará à Equinix um fornecimento de energia renovável a partir de julho de 2025, produzida pelo primeiro projeto fotovoltaico da Sonnedix em Portugal, com 149 Megawatts (MW) de capacidade.

Localizado no município de Tarouca, trata-se do maior projeto solar fotovoltaico da Sonnedix na Europa. Quando estiver operacional, permitirá produzir energia renovável suficiente para alimentar 78 mil casas portuguesas e evitar a emissão de mais de 33 mil toneladas de dióxido de carbono por ano.

No início deste ano, a Equinix e a Sonnedix já tinham assinado um acordo de compra de energia em Espanha, naquele que é, até agora, o maior PPA da Sonnedix na Europa.

“Este segundo PPA, contratado para Portugal, demonstra o sucesso do crescente relacionamento entre as duas empresas e o compromisso mútuo de potenciar a aceleração da transição energética, promovendo parcerias de longo termo, que possibilitem agilizar os processos contratuais e reduzir custos”, sublinham.

A Equinix iniciou o seu programa de PPA em 2015, com a assinatura de dois acordos para 225 MW de energia eólica, no Texas e Oklahoma, que estão operacionais desde 2016.

A Sonnedix é um produtor global de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável a longo prazo, focando-se no fornecimento de eletricidade verde e acessível aos seus clientes.