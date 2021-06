ACERT cancela festival Tom de Festa e adia programação para 2022

A Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT) anunciou ontem que cancelou o Festival de Músicas do Mundo o Tom de Festa, por indicação do Serviço Local de Saúde Pública (SLSP), devido à pandemia da covid-19.

“Por indicação do Serviço Local de Saúde pública, que desaconselha a realização de eventos, a ACERT decidiu cancelar mais uma vez a 30.ª edição Tom de Festa, adiando-a para 2022, mantendo o programa e continuando o sonho ainda com mais energia”, lê-se na nota de imprensa.

Segundo o comunicado hoje divulgado, a ACERT, “desde o primeiro momento, seguiu escrupulosamente todas as normas de segurança” da Direção-Geral da Saúde (DGS), em período de pandemia e confinamento.

Apesar disso, continua a nota, “resistiu nos momentos do ‘fique em casa’ e encontrou formas de, diariamente, aconchegar as pessoas com iniciativas artísticas e de participação cultural que obtiveram elevada adesão” por parte do público.

“Foi este sentido de resiliência permanente e a responsabilidade de prestação de serviço público, que cabe às estruturas artístico-culturais profissionais e associativas, que levou a ACERT a redobrar esforços e projetar a 30.ª edição do Tom de Festa — já impedido de se realizar em 2020 —, num período mais alargado do que o habitual”, lembra.

Perante isto, a ACERT diz que “um impulso sentimental” se apoderou da direção e equipa e, por isso, trabalharam para fazer um Tom de Festa “nómada, ao longo de julho, à beira rio de três freguesias do concelho” e no Novo Ciclo, a sua casa, em Tondela, e que contou com o apoio de todos.

Neste sentido, a ACERT lembra que, nos “últimos meses”, a organização manteve uma “emocionante relação” com artistas, nacionais e internacionais, e parceiros e apoiantes, para erguerem “um programa artístico com 12 concertos de grupos de nove países”.

Para a concretização do programa, explica a nota, “foram estudados os espaços públicos” para seguir a “prioridade de cumprir escrupulosamente todas as regras em vigor”, e os estudos e planos de prevenção foram, “em devido tempo, apresentados ao município e proteção civil e serviço local de saúde pública”.

“Quando menos se esperava e desejava, aumentam de forma súbita casos em Tondela”, explica o comunicado, que refere uma reunião com as referidas entidades, e “o comunicado emanado pelo SLSP é perentório”, ao afirmar que “desaconselha a realização de eventos/festas/jantares que promovam a aglomeração de pessoas, familiares ou não”, refere a ACERT.

Assim, e após uma reunião este fim de semana com todos os parceiros do festival, explica a ACERT, apesar do “desconforto e solidariedade” de todos, a decisão que saiu foi a de “cancelar mais uma vez o 30.º Tom de Festa”, e “adiar para 2022 o festival”.

“Continuando juntos para manter o programa e, se possível, com mais energia criar ainda mais aliciantes sonhos para cumprir. Estamos numa fase de contacto com grupos nacionais e internacionais, procurando uma solução que permita ressarci-los da sua cooperação”, justifica.

“Estamos numa fase de contacto com grupos nacionais e internacionais, procurando uma solução que permita ressarci-los da sua cooperação. Estabelecemos acordos com fornecedores de serviços técnicos e de produção já contratados”, prossegue a associação, que acrescenta: “Pugnaremos por cumprir todas as nossas obrigações e estamos certos de que as instituições públicas nacionais e locais irão contribuir para fazer a justiça imprescindível aos trabalhadores que

“Continuaremos a resistir e a dar a importância à cultura, enquanto necessidade imperiosa para um povo que não aceitará a derrota e se afirmará digno da felicidade e de autoestima para suplantar pesadelos ainda imprevisíveis”, conclui a direção da ACERT.