ACERT adia atividades de sábado do Festival Internacional de Teatro

A Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT) anunciou hoje que as atividades do Festival Internacional de Teatro (FINTA) marcadas para sábado foram adiadas, devido ao recolher obrigatório nos fins de semana imposto pelo Governo.

“Observando as restrições que se aplicam ao concelho de Tondela, como um dos 121 concelhos com medidas especiais de prevenção da covid-19, a ACERT informa que todas as atividades do dia 14 de novembro não se irão realizar”, informa num comunicado.

Segundo a nota de imprensa, “serão reagendadas em data a anunciar” e os restantes espetáculos marcados para os dias 12 e 13 de novembro mantêm-se às 19:30, hora que já tinha sido remarcada tendo em conta que as salas de espetáculos, a par de outros espaços, têm de fechar até às 22:30 nos dias de semana.

Assim, a ACERT cancelou a “Escrita para teatro”, orientada por Jorge Palinhos; “Loops” do Engruna Teatro, da Catalunha, Espanha; “O adormecer da razão e Faldum”, do Trigo Limpo Teatro ACERT; e “Anjo”, com texto de Henry Naylor e encenação de Ángel Fragua.

Assim, a 26.ª edição do FINTA arranca esta quinta-feira, às 19:30, o “Antevôo da Passarola”, do Trigo Limpo Teatro ACERT que faz uma viagem pelo imaginário de José Saramago, e, na sexta-feira à mesma hora, o La Rous Teatro, de Granada, Espanha, apresenta “Hilos”, um espetáculo sobre vínculos, afetos e memórias.

Esta segunda-feira, Portugal entrou novamente em estado de emergência até 23 de novembro, para combater a pandemia de covid-19, impondo, entre outras medidas, o recolher obrigatório noturno em 121 concelhos com mais casos de infeção.

Esta medida de proibição de circulação na via pública entre as 23:00 e as 05:00 em dias de semana e, nos próximos dois fins de semana, a partir das 13:00 é aplicada nos 121 concelhos considerados de risco elevado de transmissão da covid-19.

No distrito de Viseu, são sete os que fazem parte dos 121 concelhos considerados de risco elevado: Cinfães, Moimenta da Beira, Oliveira de Frades, Santa Comba Dão, São João da Pesqueira, Tabuaço e Tondela.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.263.890 mortos em mais de 50,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 3.021 pessoas dos 187.237 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.