Académico de Viseu empata em Penafiel e continua invicto

O Académico de Viseu continua invicto na II Liga portuguesa de futebol, após empatar 0-0 em casa do Penafiel, numa partida relativa à quarta jornada da competição.

O Penafiel teve mais posse de bola (59%), remates (12 contra oito) e cantos e ainda enviou duas bolas à barra seguidas aos 80 minutos, a primeira pelo recém-entrado Pedro Vieira e a segunda por João Oliveira, mas falhou no mais importante, a finalização.

Foi na finalização que o Académico de Viseu também pecou, visto que dispôs de situações para atingir com êxito a baliza adversária, embora, talvez menos claras do que as do seu opositor e não as soube aproveitar.

Os viseenses criaram perigo num remate forte que Pedro Silva desviou para canto e mais adiante, aos 28 minutos, no seguimento de um canto, Nduwarugira cabeceou com muito perigo e o guardião do Penafiel evitou o golo cedendo novo canto.

Millioransa não voltou do intervalo, talvez porque foi pelo seu lado que o Penafiel encontrou mais facilidades para atacar, tendo sido substituído por Henrique Gomes.

A segunda parte começou com André Clóvis a rematar dentro da área da equipa penafidelense, mas fraco e para as mãos de Pedro Silva. Esse lance, contudo, marcou o início de um período em que o Académico de Viseu dominou e manteve o Penafiel longe da sua baliza.

Gautier Ott forçou Pedro Silva a uma defesa atenta para canto e, cinco minutos depois, André Clóvis rematou outra vez para defesa fácil de Pedro Silva.

O Penafiel conseguiu depois sacudir a pressão a que estava ser submetido e o primeiro sinal disso foi o lance, aos 57 minutos, em que Hugo Firmino chegou tarde a um bom cruzamento do lado esquerdo.

A partir daí, o Penafiel cresceu no jogo, tomou conta do meio-campo com um futebol dinâmico e lançou alguns ataques ameaçadores, em que, mais uma vez, pecou por uma definição deficiente.

O perigo rondava cada vez mais a baliza do Académico de Viseu e, numa jogada de insistência, aos 80 minutos, os locais enviaram duas bolas seguidas à barra da baliza de Gril, a primeira pelo recém-entrado Pedro Vieira e a segunda por João Oliveira.

Aos 90+3 minutos, André Clóvis dispôs de uma boa situação para atingir com êxito a balia de Pedro Silva, mas o seu remate foi para fora.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Penafiel – Académico de Viseu, 0-0.

Equipas:

– Penafiel: Pedro Silva, Maga, João Miguel, Ruben, João Silva, Batista, João Oliveira (Edu Pinheiro, 84), Reko, Robinho, André Silva (Vieira, 79) e Hugo Firmino (Gabriel Barbosa, 86).

(Suplentes: Baldé, Bruno Pereira, Suker, Jota, Edu Pinheiro, Gabriel Barbosa, Diogo Brito, Rúben Freitas e Vieira).

Treinador: Hélder Cristóvão.

– Académico de Viseu: Gril, Bandarra, João Pinto, André Almeida, Milioransa (Henrique Gomes, 46), Nduwarugira, Messeguem (Jovani, 64), Famana Quizera (, Marquinho, 64), Gautier Ott (Daniel Labila, 86), Yuri Araújo (Rodrigo Pereira, 74) e André Clóvis.

(Suplentes: Mbaye, Arthur Chaves, Soriano Mané, Rodrigo Pereira, Simonsen, Daniel Labila, Henrique Gomes, Jovani e Marquinho).

Treinador: Vítor Martins.

Árbitro: João Pedro Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Famana Quizera (14), Milioransa (37), Rúben (43) e Gabriel Barbosa (90+2) e Maga (90+6).

Assistência: 981 espetadores.