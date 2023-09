Académico de Viseu e Arouca empataram hoje em jogo de preparação

O Académico de Viseu, da II Liga de futebol, e o Arouca, da I Liga, empataram hoje a um golo em jogo de preparação realizado à porta fechada no Estádio do Fontelo, em Viseu.

O Arouca, atual sétimo classificado no campeonato, adiantou-se na primeira parte beneficiando de um autogolo de João Pinto, defesa central do Académico de Viseu, com os beirões, sétimos classificados na II Liga, a empatarem no segundo tempo com um golo do extremo francês Gautier Ott.

Em fim de semana de pausa nas competições profissionais para os compromissos das seleções de futebol, Vítor Martins, treinador do Académico de Viseu, e Daniel Ramos, técnico do Arouca, aproveitaram o apronto para rodar as respetivas equipas e dar minutos a jogadores menos utilizados.

O Académico de Viseu volta a jogar no sábado, em Cinfães, pelas 16:00, em jogo de cariz solidário já que toda a receita da partida vai reverter a favor da equipa que compete na Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu.