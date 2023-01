Acácio Pinto lança livro “O Volframista” no Sátão

O Cineteatro Municipal de Sátão acolhe em 22 de janeiro a sessão de lançamento do livro “O Volframista”, de Acácio Pinto, anunciou em comunicado a Câmara Municipal de Sátão.

Segundo o documento, a apresentação do livro estará a cargo de Elisabete Bárbara e contará com a atuação do Grupo de Recolha e Divulgação de Música Popular de Sátão (ZAATAM) e da Escola de Música Nota LA.

“O lançamento deste livro vem no seguimento do Prémio Literário Cónego Albano Martins de Sousa do ano de 2022, onde Acácio Pinto se sagrou vencedor, na modalidade de prosa”, esclareceu a nota de imprensa.