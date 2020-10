89 novos casos em Viseu – Comissão Municipal de Proteção Civil

Na sequência da reunião de hoje no âmbito da pandemia da COVID-19, e com base nos dados disponibilizados pela Autoridade de Saúde, a Comissão Municipal de Proteção Civil informa que, na semana entre 14 e 20 de outubro, foram apurados os seguintes indicadores:

Ponto Situação Covid19 – Concelho Viseu 14 a 20 de outubro Novos casos 89 Acumulado 485 (desde março de 2020) Casos recuperados * dados não disponibilizados pela Autoridade de Saúde Casos ativos * dados não disponibilizados pela Autoridade de Saúde Internados 19 (9 de Viseu) Cuidados Intensivos 2 (0 de Viseu) Isolamento Vigilância Ativa Obrigatória * dados não disponibilizados pela Autoridade de Saúde Óbitos 6 (desde março de 2020)

NOTA: Refira-se que, no que respeita aos 6 óbitos no concelho de Viseu, 5 estão relacionados com a situação no Lar Rio Dão.