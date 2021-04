2º Estudo: Questionário sobre o combate à pobreza e exclusão social no contexto da Pandemia COVID-19 Convite à Participação

A EAPN Portugal, em parceria com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, considera de toda a pertinência avançar com uma segunda versão do questionário lançado em 2020, com o objetivo de perceber os efeitos mais recentes da Pandemia nas entidades do terceiro setor e entidades públicas, assim como a intervenção destas entidades ao nível do combate à pobreza e exclusão social.

Portugal, à semelhança de todos os outros países, ao longo de 2020, perante o agravamento da situação epidemiológica renovou o Estado de Emergência, com consequências ao nível do cumprimento de várias medidas extraordinárias, como o dever geral de recolhimento domiciliário para limitar a propagação da pandemia e proteger a saúde pública, assegurando o abastecimento de bens e a prestação de serviços essenciais. Atualmente, são já visíveis os efeitos nefastos da pandemia na vida dos cidadãos e sociedade em geral.

A EAPN Portugal aplicou um questionário nacional entre Abril e Maio de 2020 que resultou num relatório e infografia e pretende agora realizar um segundo estudo que permita apresentar um retrato mais atualizado e real dos impactos da Pandemia. O questionário é dirigido a Entidades do Terceiro Setor e Entidades Públicas e pode ser acedido aqui: Questionário Online.

Por favor envie a sua resposta até dia 19 de Abril .

Se precisar de informações adicionais, por favor, contacte-nos pelo seguinte endereço de correio eletrónico: geral@eapn.pt