25 Abril: Concertos, conversas e exposições nas celebrações dos 50 anos em Viseu

Concertos, conversas, exposições, desporto e homenagem aos cinco capitães de Abril de Viseu que participaram na revolução em 1974, marcam a programação dos 50 anos do 25 de Abril, anunciou a organização.

Na noite do dia 24 de abril, os Quatro e Meia sobem ao palco no Campo de Viriato e, na tarde do dia 25 é a vez de atuar a Orquestra Juvenil de Viseu a que se junta a voz de Daniel Pinto, desta vez na aula magna do Instituo Politécnico de Viseu (IPV).

“Queríamos fazer um grande concerto que passasse para a madrugada do 25 de Abril e que juntasse várias gerações, para que esta celebração seja vivida pelos mais novos também”, disse a vereadora da Cultura da Câmara de Viseu, Leonor Barata.

O concerto da Orquestra Juvenil de Viseu “será também muito importante, até porque tem como base o reportório de temas de Abril” e, tal como o concerto da véspera, será igualmente gratuito.

No dia 25 o Teatro Viriato acolhe a sessão da Assembleia Municipal extraordinária, durante a qual serão homenageados os cinco capitães de Abril, dois a título póstumo, que do Regimento de Infantaria 14, em Viseu, partiram para Lisboa na madrugada do dia 25 de Abril de 1074.

António Ferreira Amaral, Amândio Augusto e Aprígio Ramalho serão homenageados na sessão solene, assim como Diamantino Gertrudes da Silva e Arnaldo Costeira, estes a título póstumo.

“Porque não podem ser esquecidos, nós temos de ter memória e a história também se faz, muita vez, de aspetos simbólicos como o reconhecimento e homenagem a quem protagonizou” o dia, sustentou o presidente da Assembleia Municipal, José Mota Faria.

Na apresentação aos jornalistas da programação dos 50 anos do 25 de Abril, participou o general António Ferreira do Amaral que partilhou histórias de 1974 e que são um prenúncio do que apresentará na sessão solene: “50 anos de encruzilhadas”.

A vereadora da Cultura, Leonor Barata, destacou ainda as exposições patentes na Casa da Ribeira, na Biblioteca Municipal Dom Miguel da Silva, como “alguns dos livros censurados” pelo antigo regime.

Os museus municipais serão palco de oficinas, exposições e conversas, como, por exemplo, no dia 20, no Museu Keil Amaral,uma a conversa sobre “Geração de Abril”, com Francisco Pires Keil do Amaral e Lira Keil do Amaral.

O Regimento de Infantaria n.º 14 de Viseu (RIV14), que também integra a comissão organizadora das comemorações, terá uma exposição automóvel no Rossio e fará um desfile de veículos a “simular a saída dos militares de Viseu para Lisboa”, anunciou o comandante Luís Falcão Escorrega.

As comemorações estendem-se também ao Desporto, com a realização de um duatlo com partida e chegada no RIV14 e que terá um percurso de 27,5 quilómetros (km), 20 dos quais são de bicicleta e os restantes em corrida.

O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, destacou a importância de celebrar os 50 anos do 25 de Abril, já que a revolução permitiu “das maiores conquistas” da sociedade como a “liberdade, a democracia e o poder local”.