Ontem, dia 5 de janeiro, o Município cumpriu a tradição do “Cantar as Janeiras”, onde

vários grupos do concelho deram as boas-vindas ao novo ano com melodias mágicas.

Uma viagem musical, na Igreja Paroquial de Arcozelo das Maias, que aqueceu os

corações de todos, marcando assim o arranque do ano de 2025.