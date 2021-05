Vouzela acolhe Jornadas de Bionergia e dos Biorresíduos no dia 28 de maio

Vouzela vai acolher, no dia 28 de maio, as Jornadas da Bioenergia e dos Biorresíduos, uma iniciativa

promovida pela Associação de Desenvolvimento Rural de Lafões (ADRL)

O evento terá lugar no Auditório Municipal de Vouzela e do programa fazem uma sessão plenária e uma

mesa redonda onde serão discutidos os desafios da gestão de bioenergia e dos biorresíduos, bem como

oportunidades de sinergias industriais na gestão de biorresíduos e de sistemas de bioenergia na região de

Lafões.

Do programa faz ainda parte a atribuição do prémio MCB “Maria do Carmo Bica: Biorresíduos e Bioenergia

no Mundo Rural”, que presta homenagem a Maria do Carmo Bica, engenheira agrícola, ativista e dirigente

associativa desde sempre ligada ao desenvolvimento do mundo rural.

Com o prémio pretende-se incentivar o meio académico para a produção de soluções inovadoras de gestão

dos biorresíduos e sua conversão energética, desafiando, para isso, alunos de instituições do ensino superior

a apresentar propostas para a gestão dos biorresíduos, propostas essas que irão ser submetidas a um

processo de avaliação constituído por três momentos, sendo a proposta vencedora publicada em jornal ou

revista de opinião.

A Câmara Municipal de Vouzela colabora no Prémio MCB com a atribuição ao autor(a) do trabalho vencedor

de uma estadia de três dias em Vouzela com visitas a locais de interesse patrimonial e relevantes para a

problemática dos biorresíduos.

As jornadas decorrerão em regime presencial, limitadas à capacidade do auditório e das salas.

As comunicações e o debate decorrerão presencialmente e/ou à distância, consoante a disponibilidade do

orador/moderador/participante e as condicionantes impostas à sua deslocação. Caso não sejam permitidos

eventos presenciais ou a deslocação de pessoas, as jornadas serão exclusivamente virtuais.

PROGRAMA

9h30 – 10h: Receção dos Participantes

Boas vindas – Presidente da Câmara Municipal de Vouzela, Eng. Rui Ladeira Abertura –

Objetivos das Jornadas e apresentação do programa

10h – 11h30: Sessão Plenária

Intervenções orais sobre desafios da gestão de biorresíduos e bioenergia (painel abaixo)

12h – 12h30 Prémio MCB (Competição Final)

Competição Pitch – Biorresíduos e Bioenergia no Mundo Rural: Apresentação de propostas em três minutos

para gestão de biorresíduos e sistemas de bioenergia no mundo rural, por alunos de instituições do ensino

superior

14h30 – 16h30: Mesa-Redonda

Discussão sobre oportunidades de simbioses industriais na gestão de biorresíduos e de sistemas de

bioenergia na região de Lafões

16h30 – 17h: Prémio MCB (Resultado da Competição)

Anúncio do vencedor(a)

Encerramento por Senhor Vice-Presidente do Conselho Diretivo da FCT, Senhor Professor José Paulo

Esperança