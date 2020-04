VISITA AOS SERVIÇOS DE SAúDE DE MANGUALDE

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ENTREGA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

E DEIXA UMA PALAVRA DE AGRADECIMENTO E ENCORAJAMENTO A ESTES PROFISSIONAIS

O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira, acompanhado do Vice-Presidente da Câmara, Rui Costa, do Presidente da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, Marco Almeida, e do Coordenador Municipal da Proteção Civil, Carlos Carvalho, visitaram os Serviços de Saúde de Mangualde, a USF-Mangualde, a USF-Terras de Azurara, a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) e a Área dedicada ao COVID-19 (AdC).

Elísio Oliveira afirma que “esta visita teve como propósito a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para proteção dos profissionais e dos utentes, e deixar uma palavra de agradecimento e encorajamento a estes profissionais que estão na linha da frente, expostos ao risco, no combate ao novo coronavírus”. Com esta visita ao terreno, o presidente pretendeu ainda “reforçar a proximidade e o espírito de cooperação, para que o trabalho de todos se torne globalmente mais eficaz em prol da nossa comunidade.”